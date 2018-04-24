США строят в Нигере новую военную базу

Баку. 24 апрелБаку. 24 апреля. REPORT.AZ/ США по заказу правительства Нигера строят на севере страны новую военную базу, на которой разместятся истребители и ударные беспилотные летательные аппараты, открытие базы состоится в начале 2019 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Military Times.

"Ожидается, что военно-воздушная база 201 Нигера (Niger Air Base 201) начнет функционировать в начале следующего года. На базе, которая расположится в нескольких милях от города Агадес и строится по запросу правительства Нигера, разместятся истребители и беспилотники типа MQ-9, перемещенные из столицы", — пишет издание.

По информации высокопоставленного чиновника ВВС США, общая сумма проекта строительства базы в Нигере составляет 110 миллионов долларов. Этот проект, по словам собеседника издания, является "самым крупным строительным проектом американской военной рабочей силы в истории США". Ежегодная стоимость обслуживания базы составит 15 миллионов долларов.