США созывают Совет Безопасности ООН

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ США в понедельник, 14 марта, созывают заседание Совета Безопасности ООН после проведенных Ираном запусков баллистических ракет, заявила постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

В распространенном заявлении США назвали проведенные Ираном испытания "провокационными и дестабилизирующими". "Более того, лидеры Ирана заявляли, что эти ракеты предназначены для того, чтобы напрямую угрожать Израилю. Мы осуждаем эти угрозы в отношении другого члена ООН и одного из наших ближайших союзников", — говорится в заявлении Пауэр.

Отмечается, что этот вопрос будет поднят в ходе консультаций Совета Безопасности в понедельник. Американский дипломат напомнила, что принятая СБ ООН резолюция 2231 призывает Тегеран не предпринимать запусков баллистических ракет, способных доставить ядерное оружие. Также, по ее словам, "США будут настаивать на полном выполнении резолюции 2231, которая четко запрещает третьим странам поддерживать ракетную программу Ирана, и мы также рассматриваем наш соответствующий национальный ответ".