​США расширили санкционный список по Кубе

Соединенные Штаты Америки, введя ограничения против семи организаций, расширили санкции по Кубе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

В тексте утверждается, что все фигуранты якобы связаны с кубинскими военными.

"США вносят в список по Кубе семь организаций. Власти Кубы используют их прибыль для давления на народ, для вмешательства в дела Венесуэлы, - утверждается в заявлении. - В число организаций входят контролируемые военными финансовое учреждение, три отеля, два дайвинг-центра и один аквапарк".

В Госдепе считают, что большая часть туристической отрасли Кубы якобы контролируется военными, поэтому США призывают всех посещающих эту страну пользоваться услугами малого бизнеса.