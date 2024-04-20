США опровергли сообщения об американском ударе по Ираку

США опровергли информацию о том, что американские силы якобы нанесли авиаудары по Ираку.

США опровергли информацию о том, что американские силы якобы нанесли авиаудары по Ираку.

Как передает Report , об этом сообщило Центральное командование ВС США на своей странице в соцсети X.

"Нам известны сообщения о том, что США сегодня нанесли авиаудары по Ираку. Эти сообщения не соответствуют действительности. США сегодня не наносили авиаудары по Ираку", - говорится в сообщении.

До этого ряд СМИ, в том числе агентство Reuters со ссылкой на источники информировало, что взрыв произошел вечером 19 апреля на военной базе Калсу, используемой силами проиранского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", в 50 км к югу от Багдада. По их информации, по базе был нанесен авиаудар.