США опровергли сообщения об американском ударе по Ираку

США опровергли информацию о том, что американские силы якобы нанесли авиаудары по Ираку.
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"Нам известны сообщения о том, что США сегодня нанесли авиаудары по Ираку. Эти сообщения не соответствуют действительности. США сегодня не наносили авиаудары по Ираку", - говорится в сообщении.
До этого ряд СМИ, в том числе агентство Reuters со ссылкой на источники информировало, что взрыв произошел вечером 19 апреля на военной базе Калсу, используемой силами проиранского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", в 50 км к югу от Багдада. По их информации, по базе был нанесен авиаудар.