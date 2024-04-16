США оказали Украине бюджетную помощь в размере $23 млрд с начала боевых действий

Вашингтон с конца февраля 2022 года предоставил Киеву порядка 23 млрд долларов бюджетной помощи.

Вашингтон с конца февраля 2022 года предоставил Киеву порядка 23 млрд долларов бюджетной помощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"С 24 февраля 2022 года общий объем бюджетной помощи Соединенных Штатов составляет около 23 млрд долларов. Привлеченные средства стали весомым вкладом в стабильность финансовой системы нашей страны", - приводит его слова пресс-служба министерства финансов.

На встрече в Вашингтоне с заместителем министра финансов США по международным вопросам Джеем Шамбо Марченко также заявил, что для Украины "критически важно" сохранение помощи от США.

"Мы рассчитываем, что Конгресс Соединенных Штатов как можно скорее примет соответствующее решение об утверждении пакета помощи Украине на 2024 год", - добавил он.

В то же время Марченко в разговоре с курирующим международные экономические вопросы заместителем помощника президента США по национальной безопасности Далипом Сингхом сообщил, что в 2024 году Киев нуждается в 37,2 млрд внешнего финансирования, из которых уже получено 10,2 млрд долларов.