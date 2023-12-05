США обсуждают с Израилем сроки его операции в Газе

Соединенные Штаты обсуждают с Израилем продолжительность его военной операции в секторе Газа.

Соединенные Штаты обсуждают с Израилем продолжительность его военной операции в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это подтвердил на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"У нас были переговоры относительно продолжительности, особенно с учетом чувствительности этой военной операции. Мне не стоило бы публично излагать все это вам. Однако это тема консультаций, которые мы ведем с Израилем", - заявил советник американского лидера.

Напомним, что ракетный обстрел израильской территории начался рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Израильская армия в ответ на это объявила о "состоянии готовности к войне". 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в "состояние войны". Операция получила название "Железные мечи".