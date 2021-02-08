США намерены вернуться в Совет ООН по правам человека

Администрация нового президента США Джо Байдена готовится возобновить взаимодействие с Советом ООН по правам человека (СПЧ).

Администрация нового президента США Джо Байдена готовится возобновить взаимодействие с Советом ООН по правам человека (СПЧ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press (AP).

По словам его источников из числа официальных лиц, госсекретарь США Энтони Блинкен уже в течение суток объявит о том, что страна "вернется в эту базирующуюся в Женеве структуру в качестве наблюдателя, намереваясь добиваться избрания в качестве полноценного члена" СПЧ. Агентство констатирует, что "данное решение, вероятно, вызовет критику со стороны консервативных законодателей" в США, а также сил, выступающих в поддержку Израиля.

Как отмечается в материале, администрация Байдена считает, что СПЧ "должен быть реформирован", а наиболее эффективный метод добиться этого - "взаимодействовать с ним, руководствуясь принципами". По словам одного из источников, СПЧ является "важным форумом для тех, кто борется против тирании и несправедливости по всему миру". Американская администрация намерена участвовать в работе СПЧ, чтобы "обеспечить реализацию в полной мере его потенциала", указывается в публикации.

Напомним, что Вашингтон в 2018 году объявил о выходе из Совета ООН по правам человека, мотивировав это решение предвзятым отношением организации к США и Израилю. Заявление было сделано после принятия СПЧ ряда резолюций с осуждением действий еврейского государства.