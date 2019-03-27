США намерены отправиться на Луну к 2024 году

Президент США Дональд Трамп потребовал "любыми необходимыми средствами" отправить американцев на Луну к 2024 году.

Как передаёт Report со ссылкой на "Газета.ru", об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, фрагмент речи которого приводится на его странице в Twitter.

Он отметил, что такая задача была поставлена перед руководством NASA.

"Мы участвуем в космической гонке, как и в 1960-е годы", - подчеркнул Пенс.

Напомним, что ранее Дональд Трамп назначил генерала ВВС Джона Реймонда на должность командующего Космическими силами США.