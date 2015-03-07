​Власти США обвинили трех человек в крупнейшем киберпреступлении

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ В США выдвинут обвинения в масштабном компьютерном взломе двум гражданам Вьетнама и одному канадцу, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru

Троих хакеров считают участниками крупнейшей операции, в ходе которой были взломаны серверы нескольких онлайновых фирм и похищено около миллиарда электронных адресов. Один их подозреваемых - Куок Нгуен - осуществил взлом, а затем, вместе с напарником по имени Жанг Хоанг Ву, рассылал по полученной базе адресов спам. Письма от хакеров получили десятки миллионов человек.

Их сообщник - канадский бизнесмен Давид-Мануэль Сантос да Силва - отмывал деньги через специально созданную фирму. Всего в период с мая 2009 года по октябрь 2011 года преступники заработали около 2 млн. долларов.