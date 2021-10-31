США и ЕС договорились о пошлинах на сталь и алюминий

США и ЕС достигли договоренности между в споре об американских пошлинах на сталь и алюминий, которые администрация экс-президента Штатов Дональда Трампа ввела в 2018 году.

США и ЕС достигли договоренности между в споре об американских пошлинах на сталь и алюминий, которые администрация экс-президента Штатов Дональда Трампа ввела в 2018 году.

Как передает Report, об этом сообщило Associated Press со ссылкой на Белый дом.

"Советник по национальной безопасности Джейк Салливан, торговый представитель США Кэтрин Тай и министр торговли Джина Раймондо объявили о соглашении в субботу", - передает агентство.

Подчеркивается, что пошлины не будут отменены полностью, но "некоторое количество европейской стали и алюминия будет разрешено ввозить в США без пошлин".