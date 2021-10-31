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США и ЕС договорились о пошлинах на сталь и алюминий

США и ЕС договорились о пошлинах на сталь и алюминий США и ЕС достигли договоренности между в споре об американских пошлинах на сталь и алюминий, которые администрация экс-президента Штатов Дональда Трампа ввела в 2018 году.
Другие страны
31 октября 2021 г. 03:47
США и ЕС договорились о пошлинах на сталь и алюминий

США и ЕС достигли договоренности между в споре об американских пошлинах на сталь и алюминий, которые администрация экс-президента Штатов Дональда Трампа ввела в 2018 году.

Как передает Report, об этом сообщило Associated Press со ссылкой на Белый дом.

"Советник по национальной безопасности Джейк Салливан, торговый представитель США Кэтрин Тай и министр торговли Джина Раймондо объявили о соглашении в субботу", - передает агентство.

Подчеркивается, что пошлины не будут отменены полностью, но "некоторое количество европейской стали и алюминия будет разрешено ввозить в США без пошлин".

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