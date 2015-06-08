​США готовы сотрудничать с РФ по ряду вопросов

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Официальный представитель Белого дома США Джош Эрнест заявил на саммите G7, что американская сторона готова сотрудничать с Москвой, несмотря на разногласия стран относительно украинского конфликта, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы можем сотрудничать по ряду вопросов, которые важны для национальной безопасности в обеих наших странах. Это правда в том, что касается вывоза из Сирии заявленных запасов химического оружия. Это правда и в том, что касается переговоров с Ираном и недопущения того, чтобы он получил ядерное оружие", — отметил Эрнест.

По его словам, в этих вопросах Москва вносит важный вклад в переговоры.