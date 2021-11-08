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Спецпредставитель США по Афганистану отправляется в поездку в Европу и Азию

Спецпредставитель США по Афганистану отправляется в поездку в Европу и Азию Новый спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст отправляется в официальную поездку в Европу и Азию.
Другие страны
8 ноября 2021 г. 07:59
Спецпредставитель США по Афганистану отправляется в поездку в Европу и Азию
Томас Уэст

Новый спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст отправляется в официальную поездку в Европу и Азию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Уэст написал у себя в Twitter в воскресенье.

"Сегодня я отправляюсь в Европу и Азию, чтобы обсудить с союзниками и партнерами дальнейшие пути касательно Афганистана. Международное сообщество должно действовать вместе, чтобы быть эффективным", - написал Уэст. Дополнительных подробностей о своей поездке он не привел.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен на своей странице в Twitter сообщил, что первую остановку Уэст сделает в Брюсселе, где он "проведет консультации с союзниками и партнерами".

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