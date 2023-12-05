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Советники по безопасности Южной Кореи, США и Японии обсудят геополитические риски

Советники по безопасности Южной Кореи, США и Японии обсудят геополитические риски Советники по нацбезопасности Южной Кореи, США и Японии встретятся в Сеуле на этой неделе для обсуждения мер по реагированию на региональные геополитические риски, включая северокорейские угрозы.
Другие страны
5 декабря 2023 г. 09:51
Советники по безопасности Южной Кореи, США и Японии обсудят геополитические риски

Советники по нацбезопасности Южной Кореи, США и Японии встретятся в Сеуле на этой неделе для обсуждения мер по реагированию на региональные геополитические риски, включая северокорейские угрозы.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap news со ссылкой на посла Южной Кореи в США Чо Хен Дон.

Советник президента Южной Кореи по нацбезопасности Чо Тхэ Ен и его коллеги из США и Японии Джейк Салливан и Такео Акиба намерены провести трехсторонние переговоры в пятницу и субботу.

Посол отметил, что недавний запуск Северной Кореей спутника-шпиона подчеркивает настоятельную необходимость сотрудничества в области безопасности между тремя странами.

"Мы все сталкиваемся с растущими угрозами со стороны Северной Кореи - быстро развивающейся ядерной и ракетной программ, ее агрессивной ядерной позиции и воинственной риторики. Поэтому вполне естественно, что мы принимаем коллективный ответ, чтобы лучше сдерживать Пхеньян и обеспечивать безопасность нашего региона, - отметил он.

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