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Совет ЕС предоставит Украине 31 млн евро на укрепление оборонных возможностей

Совет ЕС предоставит Украине 31 млн евро на укрепление оборонных возможностей Совет Европы принял решение предоставить Украине средства в рамках основанного Европейского фонда обеспечения мира.
Другие страны
2 декабря 2021 г. 18:08
Совет ЕС предоставит Украине 31 млн евро на укрепление оборонных возможностей

Совет Европы принял решение предоставить Украине средства в рамках основанного Европейского фонда обеспечения мира.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

"Совет ЕС принял решение предоставить Украине 31 млн евро на укрепление оборонных возможностей в рамках созданного Европейского фонда обеспечения мира. Высоко ценим этот шаг, который еще раз засвидетельствовал стратегический характер отношений Украины и ЕС", - сказал министр.

Кулеба уточнил, что финансовый пакет, в частности, включит предоставление материально-технической помощи для развития и укрепления потенциала Вооруженных сил Украины. Такая помощь, добавил министр, коснется четырех направлений - медицины, инженерных возможностей и мероприятий по разминированию, мобильности и логистики, кибербезопасности.

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