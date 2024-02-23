О нас

Совет ЕС официально утвердил 13-й пакет санкций в отношении РФ

Совет ЕС официально утвердил 13-й пакет санкций в отношении РФ Совет ЕС официально утвердил 13-й пакет санкций в отношении России.
Другие страны
23 февраля 2024 г. 13:35
Совет ЕС официально утвердил 13-й пакет санкций в отношении РФ

Совет ЕС официально утвердил 13-й пакет санкций в отношении России. В санкционный список вошли 106 физических и 88 юридических лиц, а также введены экспортные ограничения на поставки в РФ деталей для БПЛА и электротрансформаторов.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении организации.

"Новые списки, согласованные сегодня, нацелены в первую очередь на военный и оборонный секторы и связанных с ними лиц, в том числе на тех, кто участвует в поставках вооружений КНДР в Россию, а также на представителей судебной власти, местных политиков и людей, ответственных за незаконную депортацию и перевоспитание украинских детей", - говорится в заявлении.

ЕС ввел санкции и в отношении компаний из Китая, Шри-Ланки, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции "за обход санкций" против России, а также экспортные ограничения против 27 компаний и организаций за поставки комплектующих для российской оборонной промышленности. ​

Согласно заявлению, ограничительные меры теперь распространены на более чем 2 тыс. физических и юридических лиц. Внесенные в санкционный пакет лица не могут въезжать на территорию ЕС и проходить через нее транзитом, а активы внесенных в список граждан могут быть заморожены.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке EU Council adopts next package of sanctions against Russia
Версия на азербайджанском языке Aİ Şurası Rusiyaya qarşı növbəti sanksiyalar paketini qəbul edib

Самое читаемое

Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту смерти Навального
Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту смерти Навального
16 февраля 2024 г. 16:21
Фитнес-тренер Кямиль Зейналлы задержан в России
ВидеоФитнес-тренер Кямиль Зейналлы задержан в России
21 февраля 2024 г. 02:18
Зеленский: Потери ВСУ в пять раз меньше российских
Зеленский: Потери ВСУ в пять раз меньше российских
23 февраля 2024 г. 04:56
Представитель ВСУ: Россия при взятии Авдеевки потеряла 47 тыс. человек
Представитель ВСУ: Россия при взятии Авдеевки потеряла 47 тыс. человек
18 февраля 2024 г. 02:26
В законопроект О правах ребенка включены механизмы наказания за неэтичное поведение школьников
В законопроект "О правах ребенка" включены механизмы наказания за неэтичное поведение школьников
20 февраля 2024 г. 12:28
Лига Европы: Карабах выигрывает Брагу и впервые в своей истории выходит в 1/8 финала
ФотоЛига Европы: "Карабах" выигрывает "Брагу" и впервые в своей истории выходит в 1/8 финала
23 февраля 2024 г. 00:24
У побережья Курильских островов произошло землетрясение
У побережья Курильских островов произошло землетрясение
23 февраля 2024 г. 04:11
В Баку возбуждено уголовное дело по факту издевательства над несовершеннолетней
В Баку возбуждено уголовное дело по факту издевательства над несовершеннолетней
20 февраля 2024 г. 11:49
Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки
Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки
17 февраля 2024 г. 23:54
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабинета министров
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабинета министров
16 февраля 2024 г. 15:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi