Совбез Молдовы потребовал данные расследования хищения в 1 млрд евро

Высший совет безопасности (ВСБ) Молдовы потребовал от Генеральной прокуратуры и Национального банка срочно предоставить отчет международного детективного бюро Kroll-2 о хищении из банков страны 1 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил после заседания совета возглавляющий его президент Игорь Додон.

"Также ВСБ принял решение обратиться к международному сообществу с просьбой оказать содействие в расследовании банковских хищений в Молдовы", - уточнил Додон.

Ранее парламент страны учредил специальную следственную комиссию для расследования громкого коррупционного скандала, связанного с массовыми хищениями денег из банковской системы страны, который получил название "кража века". Он разгорелся летом 2015 года, когда в прессу просочилась информация о том, что из трех финансовых учреждений - Bаncа de Economii ("Сберегательный банк"), Banca Sociala ("Социальный банк") и Unibank - похищено около 1 млрд евро, что составляет более 20% ВВП страны.