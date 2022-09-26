СМИ: Запад разрабатывает экстренные планы на случай ядерного удара по Украине

Европейские и американские политики разрабатывают экстренные планы на случай, если Россия нанесет ядерный удар по территории Украины.

Европейские и американские политики разрабатывают экстренные планы на случай, если Россия нанесет ядерный удар по территории Украины.

Как передает Report, об этом отмечает Financial Times .

"Мы сообщили Кремлю напрямую, в частном порядке на очень высоком уровне, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России. Соединенные Штаты и наши союзники ответят решительно, и мы четко и конкретно заявили, что это повлечет за собой", - сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Один из высокопоставленных американских чиновников подчеркнул, что, если власти РФ думают, что ядерная угроза запугает Украину, заставив ее капитулировать или отказаться от 20 процентов своей территории, или запугает ее союзников, чтобы они не помогали Украине, то они сильно ошибаются.

Два других западных чиновника заявили, что ядерный удар по Украине вряд ли приведет к равноценному возмездию, и, вероятно, вызовет военные ответные действия западных государств с целью наказать Россию.

Ряд официальных лиц убеждены, что, если Путин и прибегнет к ядерному оружию, наиболее вероятным сценарием может быть использование только тактического ядерного оружия, которое предназначено для использования на поле боя.

По мнению некоторых военных экспертов, РФ скорее пригрозит применить ядерное оружие и получит уступки, чем на самом деле применит его. К тому же, плохая координация российских вооруженных сил с начала вторжения в Украину предполагает, что ядерные удары могут не изменить исход боевых действий.