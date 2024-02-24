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СМИ: Трамп рассчитывает выиграть праймериз в Южной Каролине

СМИ: Трамп рассчитывает выиграть праймериз в Южной Каролине Бывший президент США Дональд Трамп рассчитывает выиграть четвертые подряд праймериз республиканцев, которые на этот раз проходят в штате Южная Каролина.
Другие страны
24 февраля 2024 г. 21:25
СМИ: Трамп рассчитывает выиграть праймериз в Южной Каролине

Бывший президент США Дональд Трамп рассчитывает выиграть четвертые подряд праймериз республиканцев, которые на этот раз проходят в штате Южная Каролина.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По его данным, Трамп подошел к первичным выборам в этом штате с огромным отрывом по результатам опросов и при поддержке ведущих республиканцев штата. Его соперница, бывший постпред США при ООН Ники Хейли, для которой Южная Каролина является родным штатом, проводила в течение последних нескольких недель встречи с избирателями, где предупреждала их, что 77-летний Трамп "слишком стар и рассеян", чтобы вновь стать президентом.

Голосование на праймериз стартовало 24 февраля в 07:00 по местному времени (16:00 бакинское время), результаты будут известны к 19:00 (04:00 бакинское время). Агентство отмечает, что во всех праймериз с 1980 года, кроме одного, победитель республиканских первичных выборов в Южной Каролине становился кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах.

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Версия на азербайджанском языке Tramp Cənubi Karolina praymerizində qalib gələcəyinə ümid edir

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