СМИ: Трамп на выборах президента лидирует в шести из семи колеблющихся штатов

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует в шести из семи колеблющихся штатов, исход голосования в которых, как ожидается, определит итоги выборов главы государства.

Как передает Report , соответствующие оценки приводят ведущие американские СМИ, в том числе телеканал Fox News, газеты The New York Times, The Washington Post, портал Axios.

По данным Fox News, в штате Джорджия (16 голосов выборщиков из 270, необходимых для победы) по результатам обработки 90% бюллетеней Трамп лидирует с 51,11% голосов, у кандидата от Демократической партии Камалы Харрис - 48,19%. В Северной Каролине (16 голосов выборщиков) по итогам обработки 85,7% бюллетеней у Трампа 50,77% голосов, у Харрис - 48,12%. В Пенсильвании (19 голосов выборщиков) по результатам обработки 65,97% бюллетеней у Трампа 50,72% голосов, у Харрис - 48,34%.

В Мичигане (15 голосов выборщиков) Трамп по итогам обработки 26,35% бюллетеней лидирует с 51,1% против 47,16% у Харрис. В Висконсине (10 голосов выборщиков) по результатам обработки 59,17% бюллетеней у Трампа 50,29% голосов, у Харрис - 48,24%. В Аризоне (11 голосов выборщиков) Трамп лидирует с 49,66% голосов против 49,53% у Харрис.

В колеблющемся штате Невада данные обработки бюллетеней пока не известны.