СМИ: США могут эвакуировать своих дипломатов из Кабула к концу августа

Власти США допускают возможность закрытия своего посольства в Кабуле на фоне обострения ситуация в Афганистане.

Власти США допускают возможность закрытия своего посольства в Кабуле на фоне обострения ситуации в Афганистане.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Politico.

Источник сказал изданию, что Вашингтон может эвакуировать своих дипломатов из афганской столицы до конца августа. Другой собеседник уточнил, что пока обсуждается, сколько американских дипломатов можно оставить в Кабуле.

В Госдепартаменте не стали отрицать вероятность эвакуации посольства США.

Как сообщала во вторник газета The Washington Post, в Пентагоне полагают, что обстановка в Афганистане стремительно ухудшается, а радикальное движение "Талибан" может захватить Кабул в срок от одного до трех месяцев. По данным одного из источников издания, в Минобороны США считают необходимым готовиться к эвакуации американских дипломатов и другого персонала из афганской столицы в ближайшее время.