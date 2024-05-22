О нас

СМИ: Почти 50% избирателей в колеблющихся штатах опасаются насилия на выборах в США

СМИ: Почти 50% избирателей в колеблющихся штатах опасаются насилия на выборах в США Почти половина избирателей в так называемых колеблющихся штатах, в которых накануне выборов нет четкой картины поддержки того или иного кандидата, опасаются, что грядущие президентские выборы в США будут сопровождаться насилием.
Другие страны
22 мая 2024 г. 15:00
СМИ: Почти 50% избирателей в колеблющихся штатах опасаются насилия на выборах в США

Почти половина избирателей в так называемых колеблющихся штатах, в которых накануне выборов нет четкой картины поддержки того или иного кандидата, опасаются, что грядущие президентские выборы в США будут сопровождаться насилием.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно приведенным агентством данным, 49% опрошенных избирателей из семи колеблющихся штатов заявили, что "не верят" или "не особо верят" в то, что президентские выборы в США пройдут без вспышек насилия. При этом количество респондентов, поддерживающих Демократическую партию и ответивших соответствующим образом, примерно равно количеству согласных с ними представителей электората Республиканской партии (46% и 48% соответственно). Среди респондентов, не склоняющихся к поддержке какой-либо партии, этот показатель был еще выше (55%).

Кроме вероятных вспышек насилия, избирателей в колеблющихся штатах беспокоят также распространение дезинформации (60%) и возможная фальсификация результатов выборов (40%).

Опрос проводился 7-13 мая, в исследовании приняли участие 4 962 человека. Статистическая погрешность составляет 1 процентный пункт.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Half of swing-state voters fear violence around US election

Самое читаемое

Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку
Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку
19 мая 2024 г. 19:52
Красный Полумесяц Ирана: Находившиеся на борту вертолета Раиси погибли в первые же мгновения
Красный Полумесяц Ирана: Находившиеся на борту вертолета Раиси погибли в первые же мгновения
20 мая 2024 г. 11:58
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана с участием делегаций
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана с участием делегаций
19 мая 2024 г. 19:06
Минобороны России заявило о захвате населенного пункта в Украине
Минобороны России заявило о захвате населенного пункта в Украине
18 мая 2024 г. 14:50
В Баку приступили к сносу моста Джаваншира
ФотоВ Баку приступили к сносу моста Джаваншира
20 мая 2024 г. 17:15
СМИ: Агентство Mehr удалило из публикации информацию о том, что Раиси в порядке
СМИ: Агентство Mehr удалило из публикации информацию о том, что Раиси в порядке
19 мая 2024 г. 18:20
Пожар на проспекте Азадлыг в Баку потушен
ФотоПожар на проспекте Азадлыг в Баку потушен
16 мая 2024 г. 02:10
Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза после новости об аварии вертолета Раиси
Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза после новости об аварии вертолета Раиси
19 мая 2024 г. 19:27
На востоке Турции автобус упал в ущелье, есть пострадавшие
На востоке Турции автобус упал в ущелье, есть пострадавшие
19 мая 2024 г. 16:04
Опубликованы первые кадры поисков упавшего вертолета президента Ирана
ВидеоОпубликованы первые кадры поисков упавшего вертолета президента Ирана
19 мая 2024 г. 20:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi