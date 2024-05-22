СМИ: Почти 50% избирателей в колеблющихся штатах опасаются насилия на выборах в США

Почти половина избирателей в так называемых колеблющихся штатах, в которых накануне выборов нет четкой картины поддержки того или иного кандидата, опасаются, что грядущие президентские выборы в США будут сопровождаться насилием.

Почти половина избирателей в так называемых колеблющихся штатах, в которых накануне выборов нет четкой картины поддержки того или иного кандидата, опасаются, что грядущие президентские выборы в США будут сопровождаться насилием.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно приведенным агентством данным, 49% опрошенных избирателей из семи колеблющихся штатов заявили, что "не верят" или "не особо верят" в то, что президентские выборы в США пройдут без вспышек насилия. При этом количество респондентов, поддерживающих Демократическую партию и ответивших соответствующим образом, примерно равно количеству согласных с ними представителей электората Республиканской партии (46% и 48% соответственно). Среди респондентов, не склоняющихся к поддержке какой-либо партии, этот показатель был еще выше (55%).

Кроме вероятных вспышек насилия, избирателей в колеблющихся штатах беспокоят также распространение дезинформации (60%) и возможная фальсификация результатов выборов (40%).

Опрос проводился 7-13 мая, в исследовании приняли участие 4 962 человека. Статистическая погрешность составляет 1 процентный пункт.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.