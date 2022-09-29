О нас

Словакия ратифицировала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Словакия ратифицировала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО Президент Словакии Зузана Чапутова ратифицировала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.
Другие страны
29 сентября 2022 г. 02:44
Словакия ратифицировала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Словакии Зузана Чапутова ратифицировала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ТА3 со ссылкой на пресс-секретаря президента Мартина Стрижинеца.

"Обе скандинавские страны своим вступлением и оборонными возможностями еще более усилят альянс и тем самым повысят нашу общую безопасность. Я рада нашим новым союзникам", - цитирует телеканал заявление Чапутовой, сделанное после подписания документов.

Финляндия и Швеция 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Slovakiya Prezidenti Finlandiya və İsveçin NATO-ya daxil olması haqqında sənədi ratifikasiya edib

Другие новости из категории

В Калифорнии произошла стрельба в школе, есть раненые
В Калифорнии произошла стрельба в школе, есть раненые
29 сентября 2022 г. 02:03
Бельгия готова участвовать в миссии по подготовке украинской армии
Бельгия готова участвовать в миссии по подготовке украинской армии
29 сентября 2022 г. 01:47
Более 100 сотрудников сил безопасности пострадали в столкновениях в Багдаде
Более 100 сотрудников сил безопасности пострадали в столкновениях в Багдаде
28 сентября 2022 г. 23:51
Латвия призвала своих граждан немедленно покинуть Россию
Латвия призвала своих граждан немедленно покинуть Россию
28 сентября 2022 г. 22:24
Крупнейший НПЗ Франции приостанавливает работу
Крупнейший НПЗ Франции приостанавливает работу
28 сентября 2022 г. 21:48
США выделили Украине очередной пакет военной помощи на $1,1 млрд
США выделили Украине очередной пакет военной помощи на $1,1 млрд
28 сентября 2022 г. 21:24
Глава ГУР Украины: С Россией ведутся переговоры относительно обмена всех на всех
Глава ГУР Украины: С Россией ведутся переговоры относительно обмена "всех на всех"
28 сентября 2022 г. 20:56
Литва увеличит оборонные расходы почти на 148 млн евро
Литва увеличит оборонные расходы почти на 148 млн евро
28 сентября 2022 г. 20:45
ЕС и НАТО намерены до конца года принять новую дорожную карту
ЕС и НАТО намерены до конца года принять новую дорожную карту
28 сентября 2022 г. 20:21
Еврокомиссия предложила новый пакет санкций против России
Еврокомиссия предложила новый пакет санкций против России
28 сентября 2022 г. 18:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi