Словакия ратифицировала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Словакии Зузана Чапутова ратифицировала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

Президент Словакии Зузана Чапутова ратифицировала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ТА3 со ссылкой на пресс-секретаря президента Мартина Стрижинеца.

"Обе скандинавские страны своим вступлением и оборонными возможностями еще более усилят альянс и тем самым повысят нашу общую безопасность. Я рада нашим новым союзникам", - цитирует телеканал заявление Чапутовой, сделанное после подписания документов.

Финляндия и Швеция 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО.