 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Сирийские курды возвращаются в Кобани

    Группа сирийских курдов, нашедших убежище в Турции, вернулась в родной город Кобани

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Группа сирийских курдов, нашедших убежище в Турции, вернулась в родной город Кобани (Айн-аль-Араб).

    Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, сирийские курды, бежавшие от начавшихся шесть месяцев назад столкновений между курдскими группами и боевиками террористической организации Daesh, начали возвращаться в город после отступления террористов.

    Около двух тысяч человек, большинство из которых составляют женщины и дети, собрались перед КПП «Мюршитпынар» в турецком районе Суруч на границе с Сирией. После получения соответствующих разрешений сирийские курды перешли в контрольный пункт, где прошли паспортный контроль. После завершения всех процедур группа сирийских курдов перешла в Кобани.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi