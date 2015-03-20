​Сирийские курды возвращаются в Кобани

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Группа сирийских курдов, нашедших убежище в Турции, вернулась в родной город Кобани (Айн-аль-Араб).

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, сирийские курды, бежавшие от начавшихся шесть месяцев назад столкновений между курдскими группами и боевиками террористической организации Daesh, начали возвращаться в город после отступления террористов.

Около двух тысяч человек, большинство из которых составляют женщины и дети, собрались перед КПП «Мюршитпынар» в турецком районе Суруч на границе с Сирией. После получения соответствующих разрешений сирийские курды перешли в контрольный пункт, где прошли паспортный контроль. После завершения всех процедур группа сирийских курдов перешла в Кобани.