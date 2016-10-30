Сирийская армия за сутки уничтожила пятьсот боевиков в Алеппо

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Сирийские военные и ополчение, сначала отразив наступления радикальных группировок на юго-западе Алеппо, ликвидировали 500 боевиков, еще тысяча террористов ранены.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на источник.

Официальных данных по этому поводу от представителей сирийской армии не поступало.

По данным телеканала, боевики были убиты в ходе первой волны наступления, которая началась утром в пятницу, на позиции правительственных войск в районе Аль-Асад и 1070.