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    Сирийская армия отразила атаки боевиков на севере Хамы

    Атаку совершили боевики из различных бандформирований, союзных террористической группировке Джебхат фатх аш-Шам

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Сирийская армия и бойцы народного ополчения отразили атаки на ряд поселений на севере Хамы, убиты около 50 террористов.

    Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник, приближенный к командованию сирийского ополчения.

    "Да, армии и ополченцам удалось скоординироваться и отбить атаки террористов на севере Хамы. Убито от 40 до 50 террористов, среди наших бойцов несколько получили тяжелые ранения, сейчас они в военном госпитале", - рассказал собеседник агентства.

    По данным ополчения, атаку на севере Хамы совершили боевики из различных бандформирований, союзных террористической группировке "Джебхат фатх аш-Шам" (новое название "Джебхат ан-Нусра").

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