Си Цзиньпин заявил о беспрецедентных изменениях на глобальной политической арене

Международному сообществу стоит проявить солидарность и принять меры для усиления многостороннего сотрудничества в связи с беспрецедентными изменениями на глобальной политической арене.
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Мероприятие проходит в китайском городе Гуанчжоу.
"Перед лицом беспрецедентных и эпохальных изменений человеческое сообщество должно объединиться, неизменно обмениваться опытом, сохранять толерантность и открытость, продвигать взаимовыгодное сотрудничество", — отметил Си Цзиньпин.
Также он добавил, что сейчас всем странам необходимо приложить совместные усилия для "построения лучшего мира". При этом в конце китайский лидер выразил надежду на поддержку государствами "подлинного многостороннего сотрудничества" и формирования международного сообщества "с единой судьбой".