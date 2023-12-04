Си Цзиньпин заявил о беспрецедентных изменениях на глобальной политической арене

Международному сообществу стоит проявить солидарность и принять меры для усиления многостороннего сотрудничества в связи с беспрецедентными изменениями на глобальной политической арене.

Международному сообществу стоит проявить солидарность и принять меры для усиления многостороннего сотрудничества в связи с беспрецедентными изменениями на глобальной политической арене.

Как передает Report со ссылкой на МИД Китая, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в обращении к участникам международного форума Imperial Springs 2023

Мероприятие проходит в китайском городе Гуанчжоу.

"Перед лицом беспрецедентных и эпохальных изменений человеческое сообщество должно объединиться, неизменно обмениваться опытом, сохранять толерантность и открытость, продвигать взаимовыгодное сотрудничество", — отметил Си Цзиньпин.

Также он добавил, что сейчас всем странам необходимо приложить совместные усилия для "построения лучшего мира". При этом в конце китайский лидер выразил надежду на поддержку государствами "подлинного многостороннего сотрудничества" и формирования международного сообщества "с единой судьбой".