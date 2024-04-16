Си Цзиньпин встретился с Шольцом в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом в пекинской резиденции Дяоюйтай.

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом в пекинской резиденции Дяоюйтай.

Как передает Report , об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в государственной гостевой резиденции Дяоюйтай в Пекине", - говорится в сообщении.

Напомним, что Шольц с пятницы находится с визитом в КНР. Это его вторая поездка в Китай в ранге канцлера ФРГ. Шольца сопровождают три министра, курирующие вопросы окружающей среды, сельского хозяйства и транспорта. В составе делегации - представители ведущих немецкий компаний, в частности, Siemens, BMW, Mercedes-Benz.