Швеция направит Украине военную помощь на 95 млн евро

Правительство Швеции передаст Украине военную помощь в размере 95 млн евро.

Правительство Швеции передаст Украине военную помощь в размере 95 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом написала министр иностранных дел Швеции Анн Линде в Twitter.

По ее словам, помощь состоит из противокорабельных ракет, противотанкового оружия и снайперских винтовок, боеприпасов. Пакет поддержки также включает средства для ВСУ.

"Швеция направит в Украину противокорабельные ракеты, противотанковое оружие и винтовки калибра 12,7 мм, включая боеприпасы. Этот 4-й пакет поддержки также включает финансовый вклад в Вооруженные силы Украины. Общая сумма включает более 95 млн евро. Война России против Украины должна прекратиться", - написала министр.