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Шольц и Байден обсудят поддержку Украины на ближайшие месяцы

Шольц и Байден обсудят поддержку Украины на ближайшие месяцы Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден 3 марта в Вашингтоне обсудят, помимо прочего, вопросы поддержки Украины на ближайшие месяцы.
Другие страны
1 марта 2023 г. 17:13
Шольц и Байден обсудят поддержку Украины на ближайшие месяцы

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден 3 марта в Вашингтоне обсудят, помимо прочего, вопросы поддержки Украины на ближайшие месяцы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Я думаю, американский президент и канцлер обсудят, как будут обстоять ближайшие месяцы в Украине, что это означает для поддержки, которую могут организовать для нее союзники", - отметил он, добавив, что такой прямой и конфиденциальный обмен мнениями между лидерами необходим.

Шольц отправляется в четверг с рабочим визитом в США. 3 марта, в пятницу, в Белом доме состоятся переговоры канцлера и американского президента. Как ранее отметили в кабмине ФРГ, основной темой беседы станет конфликт в Украине.

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