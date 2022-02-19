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Шквальный ветер обрушился на Прагу

Шквальный ветер обрушился на Прагу В ночь на субботу пражские (Чехия) пожарные выезжали для ликвидации последствий 21 чрезвычайного происшествия.
Другие страны
19 февраля 2022 г. 13:01
Шквальный ветер обрушился на Прагу

В ночь на субботу пражские пожарные выезжали для ликвидации последствий 21 чрезвычайного происшествия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, чрезвычайное происшествие возникло из-за обрушившегося на город шквального ветра.

"В течение вчерашнего [позднего] вечера и [субботней] ночи мы выезжали [по срочным вызовам] для ликвидации 21 ЧП, связанного со шквальным ветром, - отметили пожарные. - Речь шла о поваленных деревьях и нарушении крепежа крыш [домов]".

Мэрия в свою очередь выступила с предупреждением: "Просим [жителей и гостей Праги] не ходить в леса, лесопарки и другие подобные места [на территории столицы]. Одновременно рекомендуем, чтобы вы были осторожны во время ваших поездок [и прогулок] по Праге".

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