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    Жертвами взрывов в Дамаске стали не менее 70 человек - ОБНОВЛЕНО

    Взрывы произошла в шиитском квартале на юге города

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Серия взрывов произошла на юге Дамаска в воскресенье вечером, сообщает сирийское государственное телевидение. Они прогремели в населенном шиитами квартале Сеида Зейнаб. Наблюдательный совет по правам человека в Сирии сообщает, что по его данным, произошло четыре взрыва, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.

    По данным, поступающим как от этого совета, так и от официальных сирийских СМИ, в результате терактов погибли не менее 70 человек.

    ИГИЛ взяло ответственность за взрыв в Дамаске.

    *** 18.52

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ /Несколько взрывов произошли в воскресенье в шиитском квартале Сеида Зейнаб на юге сирийской столицы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Дамаска, информирует Report.

    "Прогремело от двух до четырех взрывов в южном квартале Сеида Зейнаб. Есть жертвы среди мирного населения. На данный момент число уточняется, к месту происшествия прибыли машины скорой помощи, место ЧП оцеплено", — сообщил собеседник.

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