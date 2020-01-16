Сенат США ​сегодня начнет рассмотрение дела об импичменте Трампа

Сенат США в четверг начнет рассмотрение обвинений президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил лидер республиканского большинства Митч Макконнелл.

Выступая в сенате, Макконнелл заявил, что в четверг в полдень (21.00 - бакинское время) заслушают обвинителей из палаты представителей, которые представят сенаторам статьи обвинения Трампа.

В тот же день будет приведен к присяге глава Верховного суда, который будет рассматривать процесс в сенате, где сенаторы будут играть роль присяжных.

Палата представителей проголосовала за передачу дела об импичменте президенту Дональду Трампу в Сенат.