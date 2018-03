Семь стран поддержали идею создания суда для "преступлений коммунизма"

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Семь стран поддержали высказанную главой Минюста Эстонии идею о создании международного суда для расследования "преступлений коммунизма", сообщило в воскресенье издание Postimees.

Reportсо ссылкой на РИА Новости напоминает, что министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу в субботу выступил с предложением учредить суд, который имел бы статус межгосударственного органа, для расследования преступлений коммунистического режима, отметив, что их следует расследовать так же, как расследуются преступления нацизма.

Европейский День памяти жертв сталинизма и нацизма в воскресенье отмечают в Эстонии. В Таллине проходит международная конференция The Criminal Legacy of Communism and Nazizm, в которой участвуют члены правительств, политики, эксперты и общественные деятели ряда европейских стран.

Представители Минюстов Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии и Грузии выступили с совместным заявлением о необходимости расследовать "преступления коммунизма" и создания для этого специального международного суда. Для обсуждения этого вопроса решено собрать группу экспертов.

"В результате преступлений коммунизма и нацизма миллионы людей погибли или пострадали. Эстонский народ также понес значительные потери. Если бы коммунистическая оккупация продолжалась в следующем поколении, то эстонский народ испытал бы необратимый упадок как нация", — сказал Рейнсалу, добавив, что Эстония предложила заключить международное соглашение о создании наднационального органа по расследованию преступлений коммунизма.

"Важно, чтобы международное соглашение дало четкую правовую оценку преступлениям коммунистических режимов в странах, присоединившихся к этому договору. Государства также должны взять на себя ответственность за обеспечение правовой защиты жертв тоталитарных режимов и возможности получить компенсацию за страдания и принудительный труд", — заявил глава Минюста Эстонии.