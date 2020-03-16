Семь стран ЕС ввели погранконтроль из-за коронавируса

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Семь стран-членов Европейского союза и Швейцария уведомили Европейскую комиссию о введении контроля на границах в связи с распространением коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕС.

"На настоящий момент семь стран-членов и Швейцария уведомили о таком контроле. Речь идет об Австрии, Венгрии, Чешской Республике, Дании, Польше, Литве и Германии", - пояснил он.

Он добавил, что подобная мера предусмотрена в ЕС для стран зоны Шенгена.

"Контроль на границах может вводиться немедленно на период десять дней и затем может быть продлен на максимальный срок до двух месяцев. Страны должны уведомлять ЕК, для этого существуют разные процедуры", - подчеркнул представитель Евросоюза.