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Семь стран ЕС ввели погранконтроль из-за коронавируса

Семь стран ЕС ввели погранконтроль из-за коронавируса

© Getty

Семь стран-членов Европейского союза и Швейцария уведомили Европейскую комиссию о введении контроля на границах в связи с распространением коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕС.

"На настоящий момент семь стран-членов и Швейцария уведомили о таком контроле. Речь идет об Австрии, Венгрии, Чешской Республике, Дании, Польше, Литве и Германии", - пояснил он.

Он добавил, что подобная мера предусмотрена в ЕС для стран зоны Шенгена. 

"Контроль на границах может вводиться немедленно на период десять дней и затем может быть продлен на максимальный срок до двух месяцев. Страны должны уведомлять ЕК, для этого существуют разные процедуры", - подчеркнул представитель Евросоюза.

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