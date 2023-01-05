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Сегодня СБ ООН проведет заседание по ситуации вокруг Храмовой горы

Сегодня СБ ООН проведет заседание по ситуации вокруг Храмовой горы Совбез ООН 5 января проведет заседание по ситуации вокруг Храмовой горы из-за скандала после посещения ее министром нацбезопасности Израиля, лидером ультраправой партии "Еврейская сила" Итамаром Бен-Гвиром.
Другие страны
5 января 2023 г. 09:32
Сегодня СБ ООН проведет заседание по ситуации вокруг Храмовой горы

Совбез ООН 5 января проведет заседание по ситуации вокруг Храмовой горы из-за скандала после посещения ее министром нацбезопасности Израиля, лидером ультраправой партии "Еврейская сила" Итамаром Бен-Гвиром.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Провести заседание попросили Палестина и Иордания. Их также поддержали Китай и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Темой станет скандал вокруг священной для мусульман мечети Аль-Акса. Он произошел после того, как 2 января израильский министр поднялся на Храмовую гору, где находится мечеть. Его действия осудили Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия. Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе счел, что поступок министра "бросает вызов чувствам всего палестинского народа".

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Версия на английском языке UN Security Council to hold emergency session over situation with Temple Mount

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