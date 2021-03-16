Санду выдвинула кандидата в премьер-министры Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду выдвинула новую кандидатуру на пост премьер-министра - лидера фракции пропрезидентской партии PAS в парламенте Молдовы Игоря Гросу.

Президент Молдовы Майя Санду выдвинула новую кандидатуру на пост премьер-министра - лидера фракции пропрезидентской партии PAS в парламенте Молдовы Игоря Гросу.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, кандидат был выбран после консультаций со всеми парламентскими фракциями, которые проходили в течение всего дня во вторник.

Санду сообщила, что приняла к сведению заявление Марианы Дурлештяну, которая за час до этого отказалась от предложения парламентского большинства формировать правительство.

"Учитывая, что в настоящее время нет формализованного парламентского большинства и нет кандидата на пост премьер-министра, я приняла решение выдвинуть кандидатом на пост премьер-министра Игоря Гросу. Я попросила его сформировать состав правительства и программу кабинета министров, чтобы представить в парламенте", - заявила Санду.

Гросу является лидером парламентской фракции и и.о. председателя партии "Действие и солидарность" (PAS). Он возглавил партию в конце прошлого года, в связи с тем, что Санду сложила свои полномочия партийного лидера в связи с избранием на пост президента.