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    Cамолет EgyptAir совершил аварийную посадку в Узбекистане из-за угрозы взрыва - ДОПОЛНЕНО

    Представители каирского аэропорта получили анонимное предупреждение о заложенной на борту лайнера бомбе

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Самолет египетской компании EgyptAir, совершавший перелет из Каира в Пекин, совершил в среду аварийную посадку в Узбекистане из-за угрозы взрыва, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Представители каирского аэропорта получили анонимное предупреждение о заложенной на борту лайнера бомбе.

    По информации пресс-службы авиакомпании Uzbekistan airways, египетский самолет успешно приземлился в аэропорту г.Ургенча.

    На борту самолета находились 17 членов экипажа и 118 пассажиров.

    В настоящее время самолет находится в безопасной зоне. Члены экипажа и пассажиры эвакуированы. 

    Соответствующие службы проводят осмотр и проверку воздушного судна.

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