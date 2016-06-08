Cамолет EgyptAir совершил аварийную посадку в Узбекистане из-за угрозы взрыва - ДОПОЛНЕНО

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Самолет египетской компании EgyptAir, совершавший перелет из Каира в Пекин, совершил в среду аварийную посадку в Узбекистане из-за угрозы взрыва, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Представители каирского аэропорта получили анонимное предупреждение о заложенной на борту лайнера бомбе.
По информации пресс-службы авиакомпании Uzbekistan airways, египетский самолет успешно приземлился в аэропорту г.Ургенча.
На борту самолета находились 17 членов экипажа и 118 пассажиров.
В настоящее время самолет находится в безопасной зоне. Члены экипажа и пассажиры эвакуированы.
Соответствующие службы проводят осмотр и проверку воздушного судна.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook