Cамолет EgyptAir совершил аварийную посадку в Узбекистане из-за угрозы взрыва - ДОПОЛНЕНО

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Самолет египетской компании EgyptAir, совершавший перелет из Каира в Пекин, совершил в среду аварийную посадку в Узбекистане из-за угрозы взрыва, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Представители каирского аэропорта получили анонимное предупреждение о заложенной на борту лайнера бомбе.

По информации пресс-службы авиакомпании Uzbekistan airways, египетский самолет успешно приземлился в аэропорту г.Ургенча.

На борту самолета находились 17 членов экипажа и 118 пассажиров.

В настоящее время самолет находится в безопасной зоне. Члены экипажа и пассажиры эвакуированы.

Соответствующие службы проводят осмотр и проверку воздушного судна.