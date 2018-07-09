Саммит ЕС-Япония перенесен из-за наводнения

© Stoyan Nenov/Reuters

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Cаммит Японии и Европейского Союза, который должен был состояться в Брюсселе 11 июля, перенесен в Токио на 17 июля из-за стихийного бедствия на западе страны. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Еврокомиссии (ЕК).

В пресс-службе ЕК отметили, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер говорил с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и выразил ему свои соболезнования.

Ранее сообщалось, что число жертв ливневых дождей в Японии превысило 100 человек. Из зоны стихийного бедствия эвакуируют 5,9 млн жителей.