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    Саммит ЕС-Япония перенесен из-за наводнения

    Число жертв ливневых дождей в Японии превысило 100 человек© Stoyan Nenov/Reuters

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/  Cаммит Японии и Европейского Союза, который должен был состояться в Брюсселе 11 июля, перенесен в Токио на 17 июля из-за стихийного бедствия на западе страны. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в  Еврокомиссии (ЕК).

    В пресс-службе ЕК отметили, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер  говорил с премьер-министром Японии Синдзо Абэ  и выразил ему свои соболезнования.

    Ранее сообщалось, что число жертв ливневых дождей в Японии  превысило 100 человек. Из зоны стихийного бедствия эвакуируют 5,9 млн жителей.

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