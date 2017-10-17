Саакашвили прибыл на митинг к зданию Верховной Рады Украины

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Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Лидер "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили прибыл на митинг возле здания Верховной рады Украины, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

М. Саакашвили в окружении нескольких десятков сторонников беспрепятственно прошел рамки металлоискателей, установленные на улице Грушевского между Кабмином и парламентом, на Площадь Конституции.

Ожидается, что в 13.00 начнется пленарное заседание парламента. Ряд народных депутатов заявили о намерении блокировать трибуну и, соответственно, работу парламента.

Число участников митинга возле здания Рады по состоянию на полдень составляет около 4,5 тыс. человек и еще около полутора тысяч митингуют около Нацбанка Украины. Митинги проходят мирно.

Основные требования митингующих - изменить избирательную систему, создать независимый антикоррупционный суд, отменить депутатскую неприкосновенность.