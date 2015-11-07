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    Ряд европейских стран призвали воздержаться от поездок в Шарм-эш-Шейх

    Местные туроператоры отменили перелеты в Шарм-эш-Шейх

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Власти Дании, Норвегии и Финляндии призвали своих граждан воздержаться от поездок в египетский Шарм-эш-Шейх, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Изменения в рекомендациях основаны на информации, которую мы получили", — сказал министр иностранных дел Дании Кристиан Йенс.

    В частности, МИД Норвегии предостерег граждан, которые уже находятся в Шарм-эш-Шейхе, от путешествий по Синайскому полуострову, где египетские власти ведут борьбу с боевиками-исламистами. Финляндия выпустила аналогичные рекомендации.

    Местные туроператоры отменили перелеты в Шарм-эш-Шейх.

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