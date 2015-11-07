Ряд европейских стран призвали воздержаться от поездок в Шарм-эш-Шейх

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Власти Дании, Норвегии и Финляндии призвали своих граждан воздержаться от поездок в египетский Шарм-эш-Шейх, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Изменения в рекомендациях основаны на информации, которую мы получили", — сказал министр иностранных дел Дании Кристиан Йенс.

В частности, МИД Норвегии предостерег граждан, которые уже находятся в Шарм-эш-Шейхе, от путешествий по Синайскому полуострову, где египетские власти ведут борьбу с боевиками-исламистами. Финляндия выпустила аналогичные рекомендации.

Местные туроператоры отменили перелеты в Шарм-эш-Шейх.