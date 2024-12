Румыния и Болгария вступили в Шенгенскую зону

Румыния и Болгария стали полноправными членами Шенгенской зоны.

Как передает Report, об этом говорится в публикации Еврокомиссии в соцсети "Х".

"Мы приветствуем решение Евросовета, который дает зеленый свет Румынии и Болгарии на полное присоединение к Шенгенской семье", - сказано в публикации.

Таким образом, Евросовет утвердил отмену контроля на сухопутных границах Румынии и Болгарии с 1 января 2025 года.

"Благодаря беспрепятственному передвижению людей и товаров, мы еще больше выигрываем от членства Болгарии и Румынии в ЕС", - сказано в публикации.

Эти страны, после 13-летнего ожидания, 31 марта текущего года частично присоединились к Шенгенской зоне, предусматривающей свободное передвижение, тем самым открыв своим гражданам возможность путешествовать по воздуху и морю, не проходя пограничных проверок.