Резиденцию премьера Бельгии укрепляют на случай терактов

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Работы по укреплению безопасности внешнего периметра зданий правительства Бельгии, в том числе рабочей резиденции премьера королевства Шарля Мишеля, ведутся в Брюсселе.
Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель пресс-службы премьера Баренд Лейтс.
По информации телерадиокомпании RTBF, результаты проведенного аудита безопасности правительственных зданий показали, что они надлежащим образом не защищены на случай возможных террористических атак против членов правительства Бельгии.
News DepartmentАвтор новости
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