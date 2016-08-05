Резиденцию премьера Бельгии укрепляют на случай терактов

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Работы по укреплению безопасности внешнего периметра зданий правительства Бельгии, в том числе рабочей резиденции премьера королевства Шарля Мишеля, ведутся в Брюсселе.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель пресс-службы премьера Баренд Лейтс.

По информации телерадиокомпании RTBF, результаты проведенного аудита безопасности правительственных зданий показали, что они надлежащим образом не защищены на случай возможных террористических атак против членов правительства Бельгии.