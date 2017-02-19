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    Ренци подал в отставку с поста главы правящей партии Италии

    Ранее Ренци ушел в отставку с поста премьер-министра после поражения на референдуме

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци сообщил о решении покинуть пост секретаря правящей Демократической партии.

    Как передает Report, об этом он заявил на Национальной ассамблее партии, которая проходит в Риме.

    «Единственное слово, которое хуже, чем "раскол" — это слово "шантаж"….Просить меня уйти — это не демократично», — сказал он, добавив, что будет добиваться переизбрания.

    Ранее Маттео Ренци ушел в отставку с поста премьер-министра после поражения на референдуме 4 декабря его проекта конституционной реформы.

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