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Пять стран просят ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна

Пять стран просят ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна Пять государств-членов Европейского Союза, граничащих с Украиной, обратились к Совету ЕС с просьбой о продлении временного запрета на ввоз украинской зерновой продукции.
Другие страны
26 июля 2023 г. 06:12
Пять стран просят ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна

Пять государств-членов Европейского Союза, граничащих с Украиной, обратились к Совету ЕС с просьбой о продлении временного запрета на ввоз украинской зерновой продукции.

Как передает Report со ссылкой на CNN, речь идет о Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии. Эти государства просят продлить действующий запрет на импорт четырех видов зерна из Украины после запланированного срока действия 15 сентября.

По словам министра сельского хозяйства Испании Луиса Планаса Пучадеса на пресс-конференции в Брюсселе, эти 5 стран хотели бы, чтобы временный запрет ЕС на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечного масла был продлен до конца 2023 года. Чиновник выступал в качестве президента Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству.

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