​Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Оренбургской области

В пресс-службе ГУ МЧС России по Оренбургской области заявили, что пять человек погибли в результате пожара, который произошёл в жилом доме.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Поздно вечером поступила информация о пожаре в жилом двухквартирном доме на улице Молодёжной посёлка Жилгородок Оренбургского района. По оперативной информации, на месте обнаружены тела пяти погибших», — сказали в МЧС.

К настоящему моменту спасателям удалось ликвидировать открытое горение.