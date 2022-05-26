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Пять человек погибли, 28 ранены после взрыва гранаты на юге Йемена

Пять человек погибли, 28 ранены после взрыва гранаты на юге Йемена Пять человек, в том числе ребенок, погибли, еще 28 получили ранения в результате взрыва гранаты на рыбном рынке в городе Адене - административном центре южного Йемена.
Другие страны
26 мая 2022 г. 16:09
Пять человек погибли, 28 ранены после взрыва гранаты на юге Йемена

Пять человек, в том числе ребенок, погибли, еще 28 получили ранения в результате взрыва гранаты на рыбном рынке в городе Адене - административном центре южного Йемена.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в местных властях города.

"Граната взорвалась на рынке, когда там находилось много людей, в результате чего погибли пять человек, в том числе ребенок, и 28 пострадали", - уточнил источник.

По его словам, несколько пострадавших имеют тяжелые ранения, их отвезли на лечение в больницу при организации "Врачи без границ".

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