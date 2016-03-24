​Путин пошутил про содержимое портфеля Керри - ВИДЕО

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин и госсекретарь США Джон Керри обменялись шутками по поводу содержимого кейса главы американской дипломатии, с которым тот приехал в Москву.

Как передает Report со ссылкой на РИА «Новости», на встрече Путин сказал, что немного расстроился, увидев, что госсекретарю по прилете в Москву никто не помог донести чемоданы из самолета.

Он пошутил, что в кейсе госсекретаря могло быть что-то ценное, например деньги для торга с Россией.

В свою очередь Керри пообещал показать Путину содержимое портфеля при встрече с глазу на глаз. «Это приятный сюрприз», — пообещал госсекретарь США.