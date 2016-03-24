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    ​Путин пошутил про содержимое портфеля Керри - ВИДЕО

    Он пошутил, что в кейсе госсекретаря могло быть что-то ценное, например деньги для торга с Россией

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин и госсекретарь США Джон Керри обменялись шутками по поводу содержимого кейса главы американской дипломатии, с которым тот приехал в Москву.

    Как передает Report со ссылкой на РИА «Новости», на встрече Путин сказал, что немного расстроился, увидев, что госсекретарю по прилете в Москву никто не помог донести чемоданы из самолета.

    Он пошутил, что в кейсе госсекретаря могло быть что-то ценное, например деньги для торга с Россией.

    В свою очередь Керри пообещал показать Путину содержимое портфеля при встрече с глазу на глаз. «Это приятный сюрприз», — пообещал госсекретарь США.

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