Пуэрто-Рико оказался на грани дефолта после просрочки платежа

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/Пуэрто-Рико первого августа пропустил платеж по долгу в размере 58 млн долларов, что может означать в глазах инвесторов ситуацию, близкую к дефолту. Об этом сообщили местные власти, передает The Huffington Post.

Речь идет о сумме, которую островное государство должно было выплатить по облигациям Общественной финансовой корпорации. Представитель местных властей отметил, что собственных денег его администрации хватит, чтобы проработать до ноября.

В июне губернатор острова Алехандро Падилья шокировал инвесторов, когда заявил, что общий долг Пуэрто-Рико составляет 72 млрд долларов и срочно нуждается в мерах по реструктуризации.

У крупнейших взаимных и хеджевых фондов США в Пуэрто-Рико завязаны значительные суммы. Одалживание денег острову во всё больших масштабах для некоторых из них было частью стратегии. Пуэрто-риканские облигации пользовались большим спросом, поскольку они не облагаются ни федеральными, ни местными налогами.

По выкладкам Associated Press, из 1884 американских фондов, работающих с облигациями, примерно 377 держат пуэрториканские бумаги, среди них много пенсионных фондов, поэтому дефолт госкорпораций острова или Пуэрто-Рико в целом может ударить по многим американцам, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.