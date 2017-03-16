Протестующие против пенсионной реформы захватили минфин Бразилии

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Несколько тысяч человек приняли участие в демонстрациях протеста против пенсионной реформы в городах Бразилии. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, в столице страны протестующие захватили здание министерства финансов.
Сотни человек несколько часов находились в здании минфина.
В Сан-Паулу недовольные пенсионными планами властей перекрыли дорожное движение.
Правительство Бразилии планирует повысить пенсионный возраст и сократить льготы некоторым категориям граждан. Это решение вызвало недовольство среди граждан, поскольку многие из них сейчас могут рассчитывать на пенсию с 54 лет.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
Поделиться в Facebook