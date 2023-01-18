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При стрельбе в Вашингтоне один человек погиб, двое ранены

При стрельбе в Вашингтоне один человек погиб, двое ранены В результате стрельбы юго-востоке округа Колумбия (Вашингтон) погибла женщина, ранения получили двое, в том числе 15-летний подросток.
Другие страны
18 января 2023 г. 10:02
При стрельбе в Вашингтоне один человек погиб, двое ранены

В результате стрельбы юго-востоке округа Колумбия (Вашингтон) погибла женщина, ранения получили двое, в том числе 15-летний подросток.

Как передает Report, об этом сообщает NBC.

По данным полиции, целью стрелка были мужчина и его сын, а женщина "стала непреднамеренной мишенью". Пока не выяснили мотив нападавшего, который разыскивается.

По данным полиции, подросток, раненный в плечо, открыл ответный огонь. Ему предъявят обвинения в использовании пистолета без лицензии и "других правонарушениях, связанных с ношением оружия".

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