При стрельбе в Вашингтоне один человек погиб, двое ранены

В результате стрельбы юго-востоке округа Колумбия (Вашингтон) погибла женщина, ранения получили двое, в том числе 15-летний подросток.

В результате стрельбы юго-востоке округа Колумбия (Вашингтон) погибла женщина, ранения получили двое, в том числе 15-летний подросток.

Как передает Report, об этом сообщает NBC.

По данным полиции, целью стрелка были мужчина и его сын, а женщина "стала непреднамеренной мишенью". Пока не выяснили мотив нападавшего, который разыскивается.

По данным полиции, подросток, раненный в плечо, открыл ответный огонь. Ему предъявят обвинения в использовании пистолета без лицензии и "других правонарушениях, связанных с ношением оружия".